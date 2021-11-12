"О нем уже заботятся": премьер Грузии ответил Зеленскому по допуску украинских врачей к Саакашвили

КИЕВ. 12 ноября. УНН. На предложение Президента Украины Владимира Зеленского допустить к Михаилу Саакашвили украинских врачей премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили ответил, что о Саакашвили уже заботятся высококлассные грузинские медики. О таких итогах переговоров сообщили в правительстве Грузии, пишет УНН.

Цитата:

“Владимир Зеленский поинтересовался, можно ли рассмотреть возможность получения украинскими врачами разрешения на проверку состояния здоровья Михаила Саакашвили. В ответ Ираклий Гарибашвили отметил, что о заключенном Саакашвили заботятся высококлассные медики Грузии”, — сказано в сообщении.

Детали

Также отмечается, что во время разговора Зеленский затронул тему перевода Саакашвили в тюремную больницу, после чего премьер-министр Грузии заявил, что “заключенный выразил сопротивление, а также словесные и физические оскорбления в отношении персонала и врачей заведения”.

“Соответственно, администрация пенитенциарного учреждения осуществила предусмотренные законом меры”, — говорится в релизе.

Сообщается, что в разговоре Гарибашвили оценил поведение Михаила Саакашвили как "провокационное, деструктивное и провоцирующее угрозу стабильности страны, тем самым отметив, что граждане Украины не имеют законного права вмешиваться во внутренние дела Грузии“.

Что было ранее

В Офисе Президента сообщили, что Зеленский предложил премьеру Грузии допустить к Саакашвили украинских врачей.

Перед этим, 11 ноября, в сети появилось видео— грубого обращения с Саакашвили, из-за которого Уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предупреждению пыток.

С понедельника, 8 ноября, Саакашвили находится в тюремной больнице в тбилисском районе Глдани, куда его перевели из тюрьмы в городе Рустави “с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз”.

Саакашвили вернулся из Украины в Грузию накануне местных выборов 2 октября, чтобы мобилизовать своих сторонников. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. Следующие недели в Тбилиси и других городах проходили несколько акций протеста.