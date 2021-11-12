Препараты, уменьшающие вирусную нагрузку на организм, надо принимать при первых симптомах коронавируса-эпидемиолог

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Препараты, уменьшающие вирусную нагрузку на организм надо принимать при первых симптомах коронавируса. Об этом в комментарии УНН рассказала эпидемиолог Светлана Доан. По ее словам, они в состоянии помочь при раннем лечении инфекции.

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“Такие препараты надо использовать, но мы должны понимать что это в первые дни, когда ты инфицирован. Но у нас продолжают назначать уже на поздних стадиях противовирусные препараты, а еще хуже — антибиотики, безосновательно. Или гормональные. Это полностью не нужно. Надо бережно относиться к своему организму”, — считает эпидемиолог.

По ее мнению, раннее лечение коронавируса является обязательным, поскольку если не лечить COVID-19 с самого начала, то ранняя стадия может перетечь в позднюю — тяжелую.

“Коронавирусная инфекция — это инфекция, требующая к себе внимания. И в принципе мы видим часто много тяжелых случаев, когда недосмотрели на начальных стадиях. Поэтому очень важно начинать лечение при первых симптомах. Их можно отличить, потому что вирус влияет на обоняние и вкус. Если есть такие симптомы, то надо срочно сдать ПЦР-тест и начинать лечение. Ибо от этого зависит твоя жизнь”, — резюмировала эпидемиолог

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Кроме того, она в который раз подчеркнула важность раннего лечения коронавируса.