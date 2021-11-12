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Российскому блогеру Варламову сняли запрет на въезд в Украину

Российскому блогеру Варламову сняли запрет на въезд в Украину

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Российскому блогеру Илье Варламову сняли запрет на въезд в Украину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Цитата

“По состоянию на 5 ноября подразделениями Службы безопасности Украины решения о запрете въезда запрашиваемому иностранцу не принималось”, — сообщили УНН в СБУ.

Детали

В частности, в службе сообщили, что в случае наличия определенных законодательством оснований СБ Украины будут приниматься необходимые меры.

Добавим

К слову, срок запрета на въезд истек в ноябре этого года.

Напомним

Из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма пограничники запретили въезд в Украину российской поэтессе.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия, Украина
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