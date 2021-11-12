Новости: Общество
12 ноября 2021, 13:25 • Юлия Якимова • 14220
Российскому блогеру Варламову сняли запрет на въезд в Украину
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Российскому блогеру Илье Варламову сняли запрет на въезд в Украину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
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“По состоянию на 5 ноября подразделениями Службы безопасности Украины решения о запрете въезда запрашиваемому иностранцу не принималось”, — сообщили УНН в СБУ.
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В частности, в службе сообщили, что в случае наличия определенных законодательством оснований СБ Украины будут приниматься необходимые меры.
Добавим
К слову, срок запрета на въезд истек в ноябре этого года.
Напомним
Из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма пограничники запретили въезд в Украину российской поэтессе.
Источник: УНН
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