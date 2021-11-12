Более трети стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев - Кулеба

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Более трети стран Европейского союза сохранили возможности для путешествий украинцев на фоне решения ЕС об исключении Украины из списка COVID-безопасных стран. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По состоянию на сегодня более трети стран Европейского союза сохранили возможности для путешествий украинцев. Таким образом мы избегаем ситуации тотального локдауна, с которой столкнулись в 2020 году. Ныне это 12 стран — Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Кипр, Нидерланды, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция”, — сказал министр.

Детали

По его словам, МИД продолжает работать над этой задачей, поэтому список открытых для украинцев государств будет обновляться.

Кулеба напомнил, что основным условием въезда в большинстве стран остается прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.

Контекст

9 ноября ЕС решил исключить Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны Евросоюза без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после исключения Украины из “зеленого списка” ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это — рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС.

Возможность въезда украинских граждан в ЕС в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки появилась 15 июля 2021 года.