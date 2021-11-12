Кулеба: никакого "миграционного кризиса" в Беларуси нет - есть гибридная война России против Европы

КИЕВ. 12 ноября. УНН. На сегодня нет ни одного так называемого “миграционного кризиса” в Беларуси — есть гибридная война России против Европы. Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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“Отдельный вопрос, о котором сегодня стоит поговорить — это гибридный кризис в Европе, который мы сейчас все наблюдаем. Россия начала новый этап гибридной войны, в ход пошли различные типы гибридного оружия — газ, миграционные потоки, запугивание, пропаганда. Давайте договоримся, что нет сейчас ни одного так называемого "миграционного кризиса“ в Беларуси — есть гибридная война России против Европы”, — сказал Кулеба.

Детали

Цель Москвы заключается в том, чтобы создать проблемы и заставить остальной мир решать их совместно с собой, отметил глава МИД Украины.

Украине, по словам министра, хорошо известны эти российские методы.

“Мы знаем, как им противостоять, мы охотно делимся опытом противостояния с партнерами”, — добавил министр.

Он заявил, что об этом будет идти речь в частности в понедельник во время его визита в Брюссель, где он посетит встречу министров иностранных дел ЕС и встретится с руководством НАТО.

“Ключевой темой моих переговоров в Брюсселе будет безопасность. Речь пойдет о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы, в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, временно оккупированном Крыму и в приднестровском регионе Республики Молдова”, — отметил Кулеба.

По его словам, ситуация серьезная, и Украина работает над максимальной мобилизацией наших партнеров.

“Ситуацию надо рассматривать комплексно — вместе с информацией о подготовке Россией нового этапа агрессии против Украины все эти явления составляют единый гибридный фронт России против евроатлантического пространства”, — добавил он.

Добавим

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.