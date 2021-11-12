Комиссия стратегического партнерства Украины и США будет работать на регулярной основе

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украина и США договорились о дальнейшей регулярной работе комиссия стратегического партнерства. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на онлайн-брифинге по итогам своего визита в США, передает корреспондент УНН.

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“Комиссия, заседание которой мы провели в Вашингтоне, не будет одноразовым мероприятием. Мы с государственным секретарем договорились регулярно проводить заседания в ее формате. Следующая встреча рабочих групп комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится уже в следующем году в Киеве”, — заявил Кулеба.

Детали

Министр напомнил, что на этой неделе он с государственным секретарем США Энтони Блинкеном провели заседание Комиссии стратегического партнерства на котором подписали новую Хартию стратегического партнерства Украины и США.

Дмитрий Кулеба заметил, что новая Хартия является долгосрочной стратегией развития отношений Украины и США на следующие десять лет.

“США закрепили поддержку Украины в противодействии российской агрессии, безопасное сотрудничество, предоставление Украине вооружения, которое укрепит нашу обороноспособность, США взяли обязательство сохранять санкции против РФ до восстановления территориальной целостности Украины, подтвердили поддержку курса Украины на членство в НАТО. Новый уровень стратегического партнерства и новая Хартия с США имеют ключевое значение для системного противодействия агрессии РФ”, — подчеркнул министр.

Глава МИД Украины подчеркнул особую важность проведения комиссии ввиду роста агрессивных действий России.

“В Кремле должны понимать, что Украина имеет сильных союзников, и цена любых военных и гибридных авантюр будет для России слишком высокой”, — отметил он.

Глава украинской дипломатии заявил, что комиссия становится постоянно действующим форматом институционального взаимодействия Украины и США.

Добавим

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Украины совершил визит в США, где провел ряд встреч.

Глава МИД Украины вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном также провел первое за три года заседание двусторонней комиссии стратегического партнерства. Они подписали новую Хартию стратегического партнерства Украины и США, в которой говорится о поддержке Вашингтоном стремлений Украины к членству в НАТО.