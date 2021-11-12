В электричках Киевской области будут требовать COVID-документы или отрицательный ПЦР-тест

КИЕВ. 12 ноября. УНН. С завтрашнего дня, согласно решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности, проезд в пригородном сообщении Киевской области будет возможен только при наличии COVID-сертификата, негативного ПЦР-теста, или отрицательного экспресс-теста на COVID -19, что сделан не более чем за 72 часа до рейса. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.

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“13 ноября проезд во всех пригородных электропоездах области осуществляется при наличии: либо сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, отрицательного экспресс-теста на COVID -19, что сделан не более чем за 72 часа до рейса”, — говорится в сообщении.

Детали

В УЗ отметили, что в случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией.

Напомним

В столице за прошедшие сутки выявили 1802 больных коронавирусом, 43 человека умерло.

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