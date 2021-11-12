Границы уже 15 европейских стран останутся открытыми для украинцев: присоединились еще две

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Границы Греции и Латвии останутся открытыми для украинцев после того, как ЕС исключил Украину из перечня безопасных стран для путешествий. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует УНН.

Детали

Для въезда на территорию Греции украинцы должны заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы и предоставить один из следующих документов:

сертификат о вакцинации (нужно, чтобы прошло 14 дней с момента прививки). Допустимые вакцины: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа

отрицательный результат лабораторного теста на антиген (быстрый тест), который необходимо сделать не ранее, чем за 48 часов до прибытия

справку (сертификат) о перенесенном коронавирусе, выданную за 30 дней после даты первого положительного теста, и которая действует в течение 180 дней после него

Пассажиры также могут предоставить в цифровой или печатной форме европейский цифровой сертификат (EU DIGITAL COVID-19 CERTIFICATE), а также цифровые сертификаты третьих стран.

Требования касаются и детей в возрасте от 12 лет.

Путешествия в Латвию возможны при условии предоставления:

COVID-сертификата о полной вакцинации стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании;

COVID-сертификата о полной вакцинации (нужно, чтобы прошло 14 дней с момента прививки).

С сертификатом о вакцинации не нужно отбывать 10-дневную самоизоляцию и проводить тест на COVID-19 перед прибытием в Латвию и после.

Вакцины, одобренные в Латвии: Pfizer-BioNTech Comirnaty, Moderna, AstraZeneca Vaxzevria, Janssen.

Требования не касаются детей в возрасте до 12 лет.

Эти страны ЕС присоединились к остальным 13-и: Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Кипр, Нидерланды, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Испания.

Напомним

9 ноября ЕС исключил Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны Евросоюза без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.