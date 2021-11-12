"Слуги народа" созывают съезд 15 ноября: будут избирать нового руководителя

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Члены партии "Слуга народа" соберутся в понедельник, 15 ноября, для того, чтобы избрать нового главу партии. Об этом сообщили в политсиле, пишет УНН.

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“В понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии "Слуга Народа“. Главным вопросом собрания станет переизбрание главы партии", - говорится в сообщении в Telegram.

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Также отмечается, что по результатам съезда планируется принятие ряда политических заявлений и обращений.

Что было ранее

8 ноября стало известно, что первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Александр Корниенко покидает пост председателя политической партии “Слуга Народа”, чтобы “сосредоточиться на парламентской работе”. Преемника изберут на съезде в ноябре, сам Корниенко остается в рядах партии.

Среди кандидатов называли имя нардепок от "слуг" Юлии Гришиной и Елены Шуляк. Сама Гришина подтверждала УНН, что она - среди претендентов на главу президентской партии.

Корниенко заявлял, что "кандидатуры, которые сейчас обсуждают в СМИ, действительно входят в круг кандидатов на эту должность". И что Шуляк также есть в этом шортлисте.

Также были разговоры, что на съезде партии “Слуга народа” могут рассмотреть вопрос о лишении Дмитрия Разумкова депутатского мандата. Его 7 октября Верховная Рада, где большинство - за "слугами народа", отозвала с должности председателя парламента.