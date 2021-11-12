Каждый десятый украинец боится чипования из-за вакцинации от COVID – опрос

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Более десяти процентов украинцев знают о фактах приобретения поддельных COVID-сертификат о вакцинации среди знакомых или сами имеют такой. А еще каждый десятый украинец боится чипирования из-за вакцинации от COVID. Об этом свидетельствуют результаты исследования на тему “Украинские антивакцинаторы: кто они”, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) совместно с социологической компанией New Image Marketing Group в период с 23 октября по 2 ноября 2021 года по всей территории Украины, передает УНН.

Детали

Так, 89% граждан заявили, что не имеют знакомых, которые приобрели поддельный COVID-сертификат о вакцинации. Вместе с тем, около 10 % респондентов рассказали, что знают о подобных фактах среди знакомых и реже среди друзей, родственников, соседей и коллег.

Лишь 0,3% респондентов призналось, что лично приобрели подобный поддельный сертификат.

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По словам опрошенных, известные им люди с поддельными сертификатами о вакцинации мотивировали их приобретение в первую очередь недоверием к вакцинам вообще (46%).

На следующем месте по популярности такие причины, как страх мутаций в организме (20%) и ожидание результатов долгосрочных исследований вакцин (15%), а также боятся чипирования из-за вакцинации (10%).

Справка

Опрос проводился методом face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опроса “LEMUR”.

Генеральная совокупность опроса составляет 30 842 531 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма). Объем выборки - 2400 респондентов.