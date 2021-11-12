НАБУ до сих пор не арестовало компании объявленного в Интерпол беглеца Руслана Тарпана

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины до сих пор не арестовало ряд компаний, которые занимались строительством проекта “Глубоководный выпуск” (“Ремерцентр” и субподрядные компании, — ред.). Подтверждает этот факт информация на аналитическом ресурсе Youcontrol.

Со своей стороны редакция УНН направила запрос к детективам НАБУ чтобы узнать, действительно ли активы до сих пор не арестованы и по какой причине, однако ответа именно на этот вопрос в НАБУ избежали.

Добавим

В Постановлении Высшего антикоррупционного суда речь идет о том, что проект “Глубоководного выпуска”, на котором государство понесло ущерб в 320 млн грн, стал вещественным доказательством в деле подозреваемого бизнесмена-беглеца Руслана Тарпана. В то же время сам “Глубоководный выпуск” — не арестован, хотя по информации экспертов трубы “Глубоководного выпуска” принадлежат исключительно компании “Incor Group”, владельцем которой и является Тарпан.

Напомним

10 лет назад “Incor Group”, объявила о начале работ по созданию трубопровода длиной 4,5 километра от станции биологической очистки “Северная” в Одесский залив. Генеральным подрядчиком выступило ЧП “Ремерцентр”. И хотя СМИ еще тогда сообщали о том, что работы стартовали с нарушением законодательства Украины — 600 млн гривен все равно были выделены Кабмином Украины даже без проведения тендера. Позднее Одесская областная прокуратура установила, что на строительстве путем уничтожения цен и объемов работ компании Тарпана присвоили около 320 млн грн. После чего Тарпан — скрылся и стал главным подозреваемым в этом деле. Сейчас он находится во всеукраинском розыске и уже объявлен в международный.

Сам выпуск до сих пор не работает, хотя экологи отмечают — его надо модернизировать и запустить в работу, потому что без “Глубоководного выпуска” Одесскому региону может грозить техногенная катастрофа.