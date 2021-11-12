Два российских десантника погибли на учениях у польской границы

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во время десантирования российских ВДВ, на полигоне Гожский в Гродненском районе, погибли два военнослужащих. Об этом информирует УНН со ссылкой на Радыё.Свабода.

Детали

Погибшие были военнослужащими Вооруженных сил РФ, офицер и военнообязанный. Минобороны РФ о происшествии не сообщило.

Воздушно-десантные войска двух стран высадились в Гродненской области у границы с Литвой, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

По данным ведомства, десантирование является проверкой одной из составляющих сил реагирования Союзного государства, которая проводится в связи с усилением военной активности вблизи государственной границы.

"Сегодня на полигоне Гожский, высаживается объединенный тактический воздушно-десантный десант Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск ВС РФ, в составе объединенной батальонной тактической группы", - сообщила белорусская пресс-служба.

Сообщается, что задействованы самолеты Ил-76 российской военно-транспортной авиации, а также вертолеты ВВС и Войск противовоздушной обороны Беларуси.

"После высадки белорусские и российские десантники будут выполнять ряд учебно-боевых задач, в частности захват и удержание базы, поиск и уничтожение определенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований. После завершения комплексной отработки всех задач тактического десантирования его участники вернутся в пункты постоянной дислокации", - сообщили в ведомстве.

Миграционный кризис

В июле 2021 года Александр Лукашенко заявил, что из-за санкций Беларусь больше не будет сдерживать нелегальную миграцию в Европейский Союз. Прежде всего, большие потоки мигрантов направились в Литву, по состоянию на сентябрь - более 4,2 тысячи человек из Азии и Африки. Тогда Латвия и Польша почувствовали напряжение на своих границах.

В ответ на кризис Литва и Польша начали строить стену на границе с Беларусью.

Летом 2021 года правительства Литвы, а затем Латвии и Польши значительно ужесточили законодательство о незаконном пересечении государственной границы, а также направили подкрепление из воинских частей в приграничные с Беларусью районы. Лукашенко обвиняют в содействии нелегальной миграции в страны ЕС.

Польские власти с сентября задерживают и депортируют людей, которые помогают мигрантам нелегально пересечь границу. Среди них есть как граждане Польши, так и граждане Беларуси, азиатских стран, в том числе некоторые лица с видом на жительство в Европейском Союзе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность, что сценарий "гибридной агрессии" против Евросоюза Минск разработал не самостоятельно, а в тесном сотрудничестве с Москвой.

С начала миграционного кризиса на границе Беларуси с Польшей и Литвой погибли по меньшей мере 9 человек.

С августа польские пограничники остановили 33 200 попыток нелегального пересечения границы с Беларуси против 88 в прошлом году.