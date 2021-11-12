Кремль отрицает планы вторжения в Украину и заявляет об угрозе НАТО

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Кремль отверг обвинения о том, что наращивание его войск вблизи Украины отражает агрессивные намерения Москвы, заявив, что Россия должна обеспечить свою безопасность в ответ на вероятные угрозы НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг сообщения западных СМИ о намерениях Москвы вторгнуться в Украину как "пустую и необоснованную попытку разжечь напряженность".

"Россия никому не угрожает, - сказал Песков во время селекторного совещания с журналистами. - Перемещение войск по нашей территории не должно вызывать никакого беспокойства".

Песков подчеркнул, что Россия должна защищать свою безопасность на фоне "увеличения провокаций" у ее границ. Он указал на развертывание военно-морских сил США в Черном море и все более частые полеты разведывательных служб США и НАТО.

Министерство обороны России назвало развертывания американских военных кораблей USS Mount Whitney и USS Porter, которые зашли в Черное море на прошлой неделе "угрозой региональной безопасности и стратегической стабильности".

"Мы принимаем меры для обеспечения нашей безопасности, когда наши оппоненты совершают дерзкие действия вблизи наших границ, - сказал Песков. - Мы не можем оставаться равнодушными к этому, мы должны быть настороже".

На вопрос в четверг, планирует ли Россия вторгнуться в Украину, заместитель российского посла в ООН Дмитрий Полянский ответил, что она "никогда не планировала, никогда не делала и никогда делать этого не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то другой".

Контекст

На прошлой неделе Украина заявила, что Россия разместила десятки тысяч военных неподалеку от границ после проведения военных учений в попытке оказать дальнейшее давление.

Министерство обороны Украины утверждает, что около 90 тысяч российских военнослужащих дислоцируются недалеко от границы и на подконтрольных боевикам районах на востоке Украины. Отмечается, что подразделения 41-й русской армии остаются в Ельни, городе примерно в 260 километрах к северу от украинской границы.

Дополнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе в Вашингтоне заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что приверженность США безопасности и территориальной целостности Украины является "железным".

Сообщения о наращивании русских войск вблизи Украины также вызывали беспокойство в Европейском Союзе.

Ранее на этой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен после обсуждения этого вопроса с президентом США Джо Байденом заявила, что "мы полностью поддерживаем территориальную целостность Украины".

Представитель Европейской комиссии Петер Стано заявил журналистам в пятницу, что блок обсуждает ситуацию с партнерами, включая США и Великобританию, добавив, что "информация, которую мы собрали в настоящее время, вызывает достаточно большую тревогу".