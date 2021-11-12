Великобритания направила военных в Польшу для помощи на границе

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Великобритания направила команду из 10 солдат в Польшу, чтобы помочь Варшаве укрепить границу с Беларусью, где группы мигрантов застряли, пытаясь попасть в ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Военные прибыли в четверг и, как ожидается, проведут несколько дней в стране, в частности посетят границу по просьбе польского правительства, чтобы выяснить, смогут ли они отремонтировать или усилить ограждение.

Министерство обороны заявило, что миссия военных будет сосредоточена лишь на "инженерной поддержке". Источники в Уайтхолле заявили, что целесообразно рассмотреть возможность помощи, учитывая, что "именно Беларусь толкает мигрантов к границе".

Министерство обороны заявило: "Великобритания и Польша имеют долгую историю дружбы и являются союзниками по НАТО. Небольшая группа военнослужащих Вооруженных сил Великобритании была развернута после соглашения с польским правительством, чтобы изучить, как мы можем оказать инженерную поддержку для разрешения текущей ситуации на границе с Беларусью".

Британия планировала объявить о миссии на следующей неделе, но новость о развертывании просочилась, а затем была подтверждена в Twitter министром обороны Польши Мариушем Блащаком, который сказал, что целью является "сотрудничество в укреплении (пограничного) ограждения".

Добавим

Накопление большого количества мигрантов, которые стремятся попасть в Европу на польско-белорусской границе, усилило напряжение между двумя странами.

В своей речи 6 июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после отношения Запада к России и Беларуси они больше не могут принимать людей, которые бегут от войны.

В октябре Беларусь приостановила действие соглашения с ЕС, которое обязывало страну принимать обратно мигрантов, которые пересекли ее территорию в ЕС.

ЕС обвиняет белорусскую администрацию в "использовании нелегальной миграции как инструмента" и "попытке дестабилизировать ЕС", отправляя мигрантов к границам стран ЕС Польши, Литвы и Латвии.

Польские власти объявили, что не разрешат мигрантам въехать в страну, а тех, кому удастся въехать, отправят обратно в Беларусь.

Беларусь обвиняет Польшу в том, что она не обеспечивает гуманное отношение к людям, которые стремятся мигрировать в Европу, тогда как польская администрация обвиняет Беларусь в использовании этих людей, как "политического инструмента".