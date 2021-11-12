Новости: Спорт
12 ноября 2021, 19:35 • Сергей Куркович • 7440
Теннис: сборная Украины объявила состав на игру Кубка Дэвиса
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Стал известен состав национальной мужской теннисной сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Норвегии, передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
Борьбу на кортах в Осло будут вести: Илья Марченко, Сергей Стаховский, Денис Молчанов, Виталий Сачко и Алексей Крутых. Капитан команды-Андрей Медведев.
Примечательно, что матчевая встреча пройдет с 26 по 27 ноября.
Справка
В этом поединке команды поспорят за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2022.
Источник: УНН
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