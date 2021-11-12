Умер личный врач Брежнева, Андропова и Горбачева

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Выдающийся кардиолог, академик РАН, бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет. Он был личным врачом Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Михаила Горбачева, передает УНН со ссылкой на Минздрав РФ.

Детали

Чазов был сопредседателем и создателем международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». В 1985 году организация была удостоена Нобелевской премии мира.

Чазов – кардиолог, окончил Киевский медицинский институт, ординатуру в Москве, работал в Институте терапии Академии медицинских наук, с 1968 года – заместитель министра здравоохранения, занимал эту должность до назначения министром в 1987 году. Он был лечащим врачом руководителей СССР, в том числе – личным врачом Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Михаила Горбачева. Оперировал маршала Георгия Жукова. В кардиологическом центре, которым он руководил, проводилась подготовка к операции на сердце первого президента России Бориса Ельцина.

Научные работы Чазова посвящены в основном проблемам тромбозов и инфаркта миокарда. Он один из создателей факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова. Был четыре раза награжден высшей советской наградой – орденом Ленина, званием Героя Социалистического Труда и другими советскими и российскими наградами.

В 1980 году Чазов вместе с американским кардиологом Бернардом Лауном основал движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». К 1985 году в движении состояли 135 тысяч врачей в 60 странах мира. Организация выступает против проведения ядерных испытаний и гонки вооружений.

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