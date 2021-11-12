Минобороны до конца следующего года дополнительно приобретет "Байрактары" для ВСУ: Резников подытожил поездку в ООС

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министерство обороны Украины до конца следующего года дополнительно приобретет беспилотные летательные аппараты “Байрактар”. Об этом по итогам рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

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“Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства "Байрактаров". Мы еще дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Байрактары, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных Сил Украины. Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе, в соответствии с 51 статьей Устава ООН”, — заявил Резников.

Детали

Во время поездки в зону ООС, министра обороны и главнокомандующего ВС Украины ознакомили с опытом и перспективами боевого применения разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар" с целью отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

В свою очередь Главнокомандующий ВС Украины заверил, что Вооруженные Силы находятся в постоянной готовности к применению ударного дрона в случае провокационных действий со стороны вооруженных формирований РФ.

Кроме того, в ходе поездки рабочая группа проинспектировала состояние дел на передовых позициях украинских войск, ознакомилась с ситуацией на тех опорных пунктах, где враг чаще совершает нарушения режима прекращения огня. Руководитель оборонного ведомства и Главнокомандующий ВС заслушал информацию о мерах защиты жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения.

Добавим

Ранее сообщалось, что Украина будет использовать беспилотник Bayraktar в случае угрозы жизни украинских военных.



Также в Украине планируют построить заводы наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов “Байрактар”.