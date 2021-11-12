Франция предупредила Россию о последствиях в случае новой агрессии против Украины

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министры иностранных дел и обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоренс Парли сделали резкое заявление после встречи со своими российскими коллегами в Париже, предупредив о последствиях в случае нарастания агрессии в адрес Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Два министра выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях любого дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины”, - говорится в заявлении.

Детали

Сообщается, что министры призвали Москву вернуться к организации проведения министерского заседания нормандского формата, а также напомнили России о ее обязательствах касаемо прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с требованиями ОБСЕ.

Кроме того, один дипломатический источник сообщил, что на прошлой неделе на заседании Североатлантического совета (главный политический орган, принимающий решения в рамках НАТО), помощник государственного секретаря по европейским и евразийским делам Карен Донфрид более подробно рассказала о своей недавней поездке в Москву, и поделилась своей озабоченностью по поводу наращивания войск.

“Поведение России отличается от того, что мы видели раньше... Пока неясно, должно ли это наращивание военной мощи привести к вторжению на Украину или это просто еще одно учение”, - сказал источник в НАТО.

Напомним

На прошлой неделе Украина заявила, что Россия разместила десятки тысяч военных неподалеку от границ после проведения военных учений в попытке оказать дальнейшее давление.

Министерство обороны Украины утверждает, что около 90 тысяч российских военнослужащих дислоцируются недалеко от границы и на подконтрольных боевикам районах на востоке Украины. Отмечается, что подразделения 41-й русской армии остаются в Ельни, городе примерно в 260 километрах к северу от украинской границы.

Сегодня Кремль отверг обвинения о том, что наращивание его войск вблизи Украины отражает агрессивные намерения Москвы, заявив, что Россия должна обеспечить свою безопасность в ответ на вероятные угрозы НАТО.