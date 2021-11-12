Депутату Европарламента не разрешают увидеться с Саакашвили

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Анна Фотыга провела встречу с оппозиционеркой Еленой Хоштарией, которая объявила голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом пишет УНН со ссылкой на Грузия Online.

Детали

Лидер партии "Дроа" и депутат парламента Грузии Елена Хоштария прибегла к крайней форме протеста, требуя перевода заключенного Михеила Саакашвили в частную клинику. С 3 ноября она продолжает голодовку в кабинете парламентской фракции "Лело - Партнерство для Грузии".

Встреча Фотыги и Хоштария проходила за закрытыми дверями с участием члена "Дроа" Бату Кутелия, который в прошлом занимал должность посла Грузии в США.

Депутат Европарламента прибыла в Грузию 12 ноября вместе с двумя членами Сейма Литвы. Сама Фотыга сообщила журналистам, что одной из главных целей ее визита является встреча с Михаилом Саакашвили.

"Меня беспокоит существующая ситуация как человека, который часто контактировал с Саакашвили, когда он был президентом. Я здесь, чтобы оценить текущую ситуацию", — заявила ранее сегодня Анна Фотыга.

До сих пор Минюст Грузии не выдал члену Европарламента разрешение, необходимое для встречи с заключенным в больнице Глданской тюрьмы. Как указала Хоштария, недопуск Фотыги к экс-президенту "станет еще одним крупным скандалом".

Дополнение

Михеил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было возбуждено несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими. Со дня задержания, 1 октября, в знак протеста он продолжает голодовку.