Нардепы собрали более 100 подписей с требованием к президенту Грузии, оказать качественную медицинскую помощь Саакашвили - Арахамия

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Народные депутаты собрали уже более 100 подписей, чтобы отправить обращение к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с требованием оказать качественную медицинскую помощь бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, которого задержали 1 октября. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сообщил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает УНН.

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“Сейчас уже собрано уже более 100 подписей от украинских парламентариев. Это обращение к президенту Грузии с требованием или просьбой. Здесь, наверное, мы требуем, чтобы ему предоставили достаточно правильное медицинское обслуживание, потому что мы видим, что консилиум украинских врачей не допущен к Михаилу”, - рассказал Арахамия.

Детали

Он также добавил, что парламентарии работают с коллегами из других европейских парламентов, чтобы сделать “так называемую международную парламентскую коалицию”, где много представителей парламентов Европы будут помогать Украине “давить на грузинскую власть” для решения вопроса возвращения Саакашвили в Украину.

Добавим

Сегодня стало известно, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку и отказался от переливания крови.

Контекст

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 44-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.