В “СН” заявили, что на съезде партии не планируют лишать мандата Разумкова
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Бывшего спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова не планируют лишать мандата народного депутата на съезде партии “Слуга народа”. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава фракции Давид Арахамия, передает УНН.
Цитата
"У нас будет съезд. Вопроса такого нет. Он (Дмитрий Разумков - ред.) же обычный депутат, то пусть доказывает свою эффективность перед избирателями", - сказал Арахамия.
Детали
Арахамия подчеркнул, что в повестке дня съезда не стоит вопрос лишения Разумкова депутатского мандата.
Напомним
7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. “За” отставку проголосовало 284 нардепа.
Позднее в эфире программы “Народ против” Разумков заявил, что его попытаются лишить депутатского мандата.
Он формально вышел из фракции и из партии “Слуга народа”, поэтому, как он заявил, его попытаются лишить депутатского мандата.
Впоследствии, Разумков заявил, что будет судиться, если его лишат мандата народного депутата в незаконный способ.
Добавим, что съезд партии “Слуга народа” пройдет в понедельник, 15 ноября. На нем планируют избрать нового главу партии.