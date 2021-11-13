Расследователи Bellingcat нашли доказательства, что пыточная “Изоляция” подконтрольна ФСБ России

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пыточная “Изоляция” в Донецке подконтрольна спецслужбам Кремля, об этом он сообщил представитель международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”, пишет УНН.

Детали

Грозев сообщил, что разбрызгивание начали после его знакомства со Стасом Асеевым, который был в плену боевиков в “Изоляции”. Сначала установили трех причастных к пыткам россиян.

“Я прочитал книгу Станислава и понял, что это дело надо довести до международного уголовного суда. И надо искать не только тех, кто занимался пытками, а тех, кто им давал приказы, кто их руками вырывал. Для меня было понятно, кто стоит над ними, кто их курирует. И вот в течение года мы смогли дойти достаточно высоко, и понять, что это подконтрольная структура российской ФСБ”, — рассказал Грозев.

По его словам, все кураторы ФСБ, которые там были, пытались защитить свою личность вымышленными лицами и прозвищами. Однако журналисты за год смогли найти настоящих кураторов.

В Bellingcat отмечают, что это расследование обнародуют “очень скоро” и обещают назвать кураторов из ФСБ России.

Также Христо Грозєв рассказал, что Bellingcat попытается узнать, почему Денис Куликовский (бывший руководитель застенки “Изоляции” на оккупированной Донетчине) находился 2 года на подконтрольной правительству части Украины и его не задерживали правоохранители.

Станислав Асеев заявил, что Куликовский, которого недавно задержала СБУ, мог работать с украинскими спецслужбами.

Куликовского задержали 9 ноября. Его уже взяли под стражу на два месяца без возможности внесения залога. Он признал вину и просил поместить его в изолятор для его же безопасности.

Напомним

Установлено 166 человек, которые находились в тюрьме боевиков “Изоляция” где пытали и убивали людей.