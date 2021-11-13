Глава МВД хочет чтобы патрульные на месте проверяли водителей на наркотики

КИЕВ. 13 ноября. УНН. МВД предлагает на месте проверять водителей на наркотики. В этом должны помочь местные власти. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, пишет УНН.

Детали

“У нас есть драгеры для проверки состояния алкогольного опьянения, но нет возможности на месте проверить состояние наркотического опьянения. Хотя в Европе есть экспресс-тесты, быстро и точно показывающие наличие или отсутствие наркотических веществ в организме человека. Я думаю, что на это мы можем повлиять совместно с местными властями”, — заявил Монастырский.

По его мнению, это должно уменьшить пребывание таких людей за рулем.

“Я думаю, что это возможно решить в ближайшие месяцы”, — добавил министр.

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