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Глава МВД хочет чтобы патрульные на месте проверяли водителей на наркотики

Глава МВД хочет чтобы патрульные на месте проверяли водителей на наркотики

КИЕВ. 13 ноября. УНН. МВД предлагает на месте проверять водителей на наркотики. В этом должны помочь местные власти. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, пишет УНН.

Детали

“У нас есть драгеры для проверки состояния алкогольного опьянения, но нет возможности на месте проверить состояние наркотического опьянения. Хотя в Европе есть экспресс-тесты, быстро и точно показывающие наличие или отсутствие наркотических веществ в организме человека. Я думаю, что на это мы можем повлиять совместно с местными властями”, — заявил Монастырский.

По его мнению, это должно уменьшить пребывание таких людей за рулем.

“Я думаю, что это возможно решить в ближайшие месяцы”, — добавил министр.

Напомним

“Охотники за наркотиками”: украинцы смогут сообщить патрульным о наркопреступления через чат-бот.

Источник: УНН
Теги: наркотики, водитель
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