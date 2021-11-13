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США и Франция будут противодействовать терроризму в Африке

США и Франция будут противодействовать терроризму в Африке

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Франция и Соединенные Штаты Америки возобновят сотрудничество по борьбе с терроризмом, в частности, в регионе Сахель в Африке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вицепрезидента США Камалы Харрис на Форуме мира в Париже, пишет УНН.

Детали

“Мы (США и Франция, — ред.) Имеем схожие опасения, которые касаются текущих вызовов, стоящих перед странами Сахеля. Среди многих приоритетов, которые мы разделяем, есть также обеспокоенность относительно того, что мы должны сделать, чтобы остановить насилие сегодня и в будущем”, — сказала Харрис.

Форум мира в Париже проходит по инициативе президента Франции Эмануэля Макрона. В частности, на форуме должны обсудить будущее Ливии после Гражданской войны, а также другие вопросы безопасности, касающиеся, в частности, Африки и Ближнего Востока.

Регион Сахель охватывает такие государства как Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Чад, Судан и Эритрея. СМИ отмечают, что в регионе активно действует “Исламское государство в странах Сахеля” (ИГВС) — ответвление террористической организации “Исламское государство”, сформированное в мае 2015 года.

ИДВС несет ответственность за большинство нападений в регионе между Мали, Нигером и Буркина-Фасо. Против террористов ведут боевые действия как страны региона, так и Франция. На сегодня в регионе Сахель размещены 5100 французских солдат.

Напомним

США полностью вывели войска из Сомали.

Источник: УНН
Теги: США, Франция, терроризм, Африка
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