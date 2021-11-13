В Эфиопии правоохранители задержали еще одного работника ООН

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Эфиопские правоохранители задержали десятого сотрудника ООН, вопреки попыткам международной организации добиться освобождения девяти других. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Детали

“Десятый человек был задержан, поэтому количество задержанных растет, а не уменьшается”, - заявил заместитель Генсека ООН Фархан Хак.

По его словам власти Эфиопии также задержали более 70 местных водителей, работавших на ООН.

Сообщается, что все задержанные водители доставляли гуманитарную помощь в регион Тиграй, где уже год продолжаются беспорядки.

“Мы продолжаем прилагать усилия. Мы толкаем все имеющиеся двери, однако до сих пор не смогли достичь желаемого прогресса. Конечно, это задерживает и доставку гумпомощи", - отметил заместитель спикера.

Напомним

По меньшей мере 16 сотрудников Организации Объединенных Наций были задержаны в столице Эфиопии Аддис-Абебе.