Johnson & Johnson планирует разделиться на две публичные компании

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Компания Johnson & Johnson заявила о плане разделиться на две компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Компания отделит подразделение по продаже пластырей и детской присыпки, от производства фармацевтической продукции и медицинских устройств. Отмечается, что это станет крупнейшим реформированием компании за ее 135-летнюю историю.

Конгломерат здравоохранения выделит свой бизнес в области потребительского здоровья в новую компанию.

Однако компания сохранит свои подразделения фармацевтики и медицинского оборудования, продающие такие медсредства, как лекарства против рака Darzalex. Ожидается, что в течение 2021 года доходы этих подразделений составят около 77 млрд долларов.