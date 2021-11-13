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13 ноября 2021, 08:45 • Юлиана Росковинская • 2580
Johnson & Johnson планирует разделиться на две публичные компании
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Компания Johnson & Johnson заявила о плане разделиться на две компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Компания отделит подразделение по продаже пластырей и детской присыпки, от производства фармацевтической продукции и медицинских устройств. Отмечается, что это станет крупнейшим реформированием компании за ее 135-летнюю историю.
Конгломерат здравоохранения выделит свой бизнес в области потребительского здоровья в новую компанию.
Однако компания сохранит свои подразделения фармацевтики и медицинского оборудования, продающие такие медсредства, как лекарства против рака Darzalex. Ожидается, что в течение 2021 года доходы этих подразделений составят около 77 млрд долларов.
Источник: УНН
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