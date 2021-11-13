КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат США ввести санкции против "Северного потока-2". Обращение он написал в своем Twitter, передает УНН.

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"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей Штатов за включение в NDAA поправки, которая остановит "Северный поток - 2". Обращаемся ко всем друзьям Украины и Америки в Сенате США по поддержке такой нормы и на уровне Сената", - написал Зеленский.

Детали

Поправкой, которую вспоминает президент, предполагается введение санкций против оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является "Газпром". В июле этого года администрация Джо Байдена решила не подвергать санкциям компанию-оператора газопровода после того, как руководство Германии пообещало защитить интересы Украины и принять меры в случае использования Россией природного газа в качестве политического инструмента.

В случае одобрения поправки Сенатом и Палатой представителей Белый дом будет вынужден ввести санкции против Nord Stream 2 AG.

Контекст

"Северный поток - 2" - магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1 234 км (2 468 км по двух нитях). Является расширением газопровода "Северный поток". Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Протяженность российского участка трубопровода составляет 118 км, финского - 374 км, шведского - 510 км, датского - 147 км, немецкого - 85 км.

10 июня 2021 года было завершено строительство первой из двух ниток газопровода.

По оценкам Госдепартамента США, проект может вызвать "экономический коллапс Украины". Оценки последствий проекта для экономики Украины касаются таких аспектов, как выпадение доходов от транзитных платежей и прекращения "виртуального реверса".

Ранее

Американские сенаторы от Республиканской партии снова выступили с инициативой введения санкций против газопровода “Северный поток — 2”, которые предусматривают, кроме прочего, рестрикции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG.