Количество въезжающих в Украину туристов выросло на 12%

КИЕВ. 13 Ноября. УНН. В Украине отмечают рост количества туристов, въезжающих в страну, на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года. Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма Украины, передает УНН.

Цитата

"Можно отметить рост количества туристов в Украину на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года. В течение 2021 года в Украину приехало более 3 млн иностранцев", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что по состоянию на октябрь 2021 года Украину посетили 70% европейцев, 25,5% туристов из стран Азии, 3% - туристы из Северной Америки, 1,4% из стран Африки, 0,6% и 0,2% - из Океании и Южной Америки соответственно (в то время как за соответствующий период 2020 года из Европы в Украину приехали 79,2%, туриста из Азии - 17,7%, из Северной Америки - 1,5%, из Океании и стран Африки по 0,7%).

В ТОП-15 стран по количеству въехавших в Украину иностранцев вошли: Молдова - 744 630 (из них туристов - 24,09%); Россия - 411 373 (13,31%), Польша - 209 039 (6,76%); Румыния - 200 370 (6,48%); Беларусь - 199 553 (6,46%); Турция - 171 955 (5,56%); Венгрия - 152 390 (4,93%); Германия - 111 675 (3,61%); Израиль - 96 250 (3,11%); США - 81 581 (2,64%); Саудовская Аравия - 48 660 (1,57%) Италия - 39 499 (1,28%); Великобритания - 37 384 (1,21%), Индия - 34 947 (1,13%); Азербайджан - 33 410 (1,08%).

Дополнение

К слову, летом Киев, Одессу, Львов и Буковель посетили более 40 тысяч туристов стран Персидского залива.