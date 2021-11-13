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Киев окутал густой туман - жители столицы публикуют фото в сети

Киев окутал густой туман - жители столицы публикуют фото в сети

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В субботу, 13 ноября, Киев окутал густой туман. Жители столицы публикуют осенние видео в сети, передает УНН.

Детали

"Вот так туман спустился сегодня утром", - подписала фото жительница столичной Оболони.

К слову, сегодня Киев новую попал в мировой список городов с самым грязным воздухом, о чем свидетельствуют данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 12:36 Киев оказался на 22 месте по уровню загрязненности.

Дополнение

До конца этой недели в Украине сохранится сухая и холодная погода - днем - до 13 градусов тепла, ночью - до 10 градусов мороза.

Источник: УНН
Теги: Киев, туман, Оболонь
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