Новости: Общество
13 ноября 2021, 12:50 • Юлия Якимова • 13770
Киев окутал густой туман - жители столицы публикуют фото в сети
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В субботу, 13 ноября, Киев окутал густой туман. Жители столицы публикуют осенние видео в сети, передает УНН.
Детали
"Вот так туман спустился сегодня утром", - подписала фото жительница столичной Оболони.
К слову, сегодня Киев новую попал в мировой список городов с самым грязным воздухом, о чем свидетельствуют данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
По состоянию на 12:36 Киев оказался на 22 месте по уровню загрязненности.
Дополнение
До конца этой недели в Украине сохранится сухая и холодная погода - днем - до 13 градусов тепла, ночью - до 10 градусов мороза.
Источник: УНН
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