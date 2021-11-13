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Семеро камбоджийцев умерли после употребления спиртосодержащего дезинфицирующего средства

Семеро камбоджийцев умерли после употребления спиртосодержащего дезинфицирующего средства

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Семеро камбоджийских рабочих умерли после того, как распили алкоголь, который им давали как дезинфицирующее средство во время карантина и смешивали его с водой и безалкогольными напитками, сообщило в субботу министерство здравоохранения страны, передает УНН.

Детали

Рабочие вернулись из Таиланда и были помещены в карантинный лагерь для коронавируса в северо-западной провинции Бантей-Меанчи.

Министерство здравоохранения сообщило, что еще 12 человек были госпитализированы после употребления смеси во вторник и среду. Они жаловались на головную боль, головокружение и затруднение дыхания.

Эксперты собрали образцы и отвезли их в лабораторию в Пномпене для анализа.

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Источник: УНН
Теги: отравление, алкоголь, Камбоджа
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