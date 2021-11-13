Семеро камбоджийцев умерли после употребления спиртосодержащего дезинфицирующего средства

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Семеро камбоджийских рабочих умерли после того, как распили алкоголь, который им давали как дезинфицирующее средство во время карантина и смешивали его с водой и безалкогольными напитками, сообщило в субботу министерство здравоохранения страны, передает УНН.

Детали

Рабочие вернулись из Таиланда и были помещены в карантинный лагерь для коронавируса в северо-западной провинции Бантей-Меанчи.

Министерство здравоохранения сообщило, что еще 12 человек были госпитализированы после употребления смеси во вторник и среду. Они жаловались на головную боль, головокружение и затруднение дыхания.

Эксперты собрали образцы и отвезли их в лабораторию в Пномпене для анализа.

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