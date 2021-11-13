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Вышел первый тизер продолжения "Секса в большом городе"

Вышел первый тизер продолжения "Секса в большом городе"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В сети появился первый тизер спин-оффа сериала "Секс в большом городе". Его опубликовали на YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max, информирует УНН.

Детали

Продолжение сериала называется "И просто так". Премьера состоится 9 декабря.

В тизере появляются три из четырех главных героинь — Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис). А также Мистер Биг в исполнении Криса Нота.

"Говорят, некоторые вещи не меняются, но на самом деле жизнь полна сюрпризов. И пока твоя история разворачивается, город создает себя заново. Так начинается новый раздел", — говорится в ролике.

Добавим

В спин-оффе "Секса в большом городе" не будет Ким Кэтролл, которая играла Саманту.

Оригинальный сериал выходил с 1998 по 2004 год на телеканале HBO.

Всего было снято 94 эпизода. Сценарий написан по мотивам одноименной книги Кэндес Бушнелл.

Источник: УНН
Теги: сериалы
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