В прифронтовых селах вблизи Мариуполя начали работать полицейские офицеры общины

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Отныне в Чермалыку, Бердянском, Сопиному, Лебединском, Павлополе и других населенных пунктах на линии соприкосновения обеспечено постоянное присутствие полиции. Безопасность 18 тысяч жителей в 18 населенных пунктах Сартанской общины сегодня оберегают четверо полицейских офицеров общины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Портал МВД.

Детали

Почти все села Сартанской ТГ расположены на границе с оккупированной территорией. Обстрелы со стороны боевиков, разрушения, заминированные участки - несмотря на эти "раны", здесь живут и работают люди. Один из них -Георгий Куркчи. В 2013 году был фермером и занимался сельским хозяйством, но война изменила его жизнь.

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"Когда случилась война, я понял, что нужен государству, как представитель правоохранительных органов, который будет помогать гражданам и защищать их. В Донецкой области не хватало полицейских, и люди на линии разграничения не получали той поддержки, которая была им нужна. Я здесь родился и вырос, поэтому сегодня я здесь, чтобы оберегать своих граждан", - рассказывает Георгий Куркчи.

За плечами полицейского - опыт работы в оперативном и аналитическом подразделениях. Уже вторую неделю он вместе с тремя коллегами работает полицейским офицером Сартанской общины. Каждый из них прошел жесткий отбор (проверку на полиграфе, собеседование с психологами и представителями общины), а также специализированный курс обучения.

Территория обслуживания офицеров состоит из 18 населенных пунктов общей площадью около 400 кв. км. В первые дни работы полицейские наладили взаимодействие с председателем ТГ и старостами поселков, встретились с жителями и обсудили проблемные вопросы, которые волнуют общество.

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"Сегодня такая составляющая - это важнейшая составляющая, которую мы должны обеспечивать для жителей нашей общины. С приходом полицейских офицеров общины мы уже увидели актуальные изменения. Люди встречают их с радостью, потому что уже давно ждут их, а в селе Бердянском уже раскрыто три преступления. Работа идет, доверие людей к этим ребятам тоже есть", - отметил руководитель Сартанской поселковой военно-гражданской администрации Александр Куркчи.

Среди первоочередных задач Георгия Куркчи (он является однофамильцем руководителя Сартанской ВЦА) и его коллег - противодействие незаконному обороту наркотиков, вырубке лесополос, борьба с продажей фальсифицированного алкоголя, а самое главное - оперативное реагирование и помощь людям в режиме 24 на 7.

На сегодня к проекту "полицейский офицер общины" присоединились 19 территориальных общин Донецкой области, и он продолжает развиваться и расширяться.

Добавим

После назначения на должность главы МВД Денис Монастырский подчеркнул, что имеет целью ориентировать правоохранительные органы на создание безопасной среды для людей. В частности, речь идет о расширении сети полицейских офицеров общины, которые находятся в постоянном взаимодействии с представителями ОТГ. В частности планируется втрое увеличить в следующем году количество офицеров общины и довести до 2 тысяч полицейских.