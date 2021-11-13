В МИД Германии заявили, что "Северный поток - 2" не должен использоваться против Украины

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через Украину даже в том случае, если "Северный поток - 2" будет принято в эксплуатацию. Об этом заявил и.о. Министра иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью, опубликованном в газете Rheinische Post, передает УНН.

Детали

Маас напомнил, что решение о принятии в эксплуатацию остается за Федеральным сетевым агентством.

"Мы взяли на себя политические обязательства, что этот трубопровод не должен использоваться для давления на Украину. Мы хотим надежных, долгосрочных, закрепленных контрактами поставок газа и контрактов для Украины на транзит", - сказал Маас.

В ФРГ против проекта "Северный поток - 2" выступают "зеленые" и различные природоохранные организации.

Дополнение

Для запуска газопровода нужно получить регистрацию, в качестве независимого транспортного оператора - Федерального сетевого агентства. Ранее, агентство Bloomberg сообщило, что запуск может затянуться до 8 мая 2022 года из-за рассмотрения решения немецкого регулятора Европейской комиссией.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, пролегающих от побережья России через Балтийское море до Германии.