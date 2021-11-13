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"Красная" зона в Киеве: выписали еще более 140 протоколов и постановлений на нарушителей карантина

"Красная" зона в Киеве: выписали еще более 140 протоколов и постановлений на нарушителей карантина

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В столице в течение 12 ноября полиция провела 482 проверки, по результатам которых составили пять протоколов и вынесли 137 постановлений за нарушение карантинных правил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции Киева.

Детали

В течение 12 ноября в Киеве проверили 259 объектов хозяйственной деятельности, а также 223 общественных транспортных средств.

По результатам проверок составили пять административных протоколов по ч. 1, ст. 44-3 Куоап (нарушение правил относительно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней”, другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями).

Кроме того, вынесли 137 админпостановлений по ч. 2, ст. 44-3 КУоАП (пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно).

Напомним

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Общественный транспорт не закрыли. Однако ездить в нем могут пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно — специальные группы правоохранителей.

Работать можно тоже только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:

  • заведения питания
  • отели
  • учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
  • торгово-развлекательные центры
  • массовые мероприятия
Источник: УНН
Теги: Киев, Коронавирус, карантин
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