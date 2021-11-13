Создание базы ВМС в Бердянске должно быть ускорено - Резников

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что создание базы ВМС в городе Бердянск должно быть ускорено. Об этом он заявил во время рабочего визита в Бердянск вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генералом-лейтенантом Валерием Залужным, передает УНН.

Детали

В частности, во время визита он отметил, что после оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море. Кроме обострения рисков безопасности, это уже создало системные угрозы для судоходства.

"Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей в этом направлении и развитие Военно-Морских Сил в целом является одним из приоритетов. Для этого будут привлекаться не только государственные средства, это также будет одной из задач военной дипломатии для усиления взаимодействия с партнерами. По окончании поездки мы проведем детальный анализ текущей ситуации. Будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске", — заявил Резников.

Напомним

В октябре прошлого года Зеленский заявил, что в Украине начали строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона.