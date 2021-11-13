Польша пригрозила закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава рассматривает возможность закрытия железнодорожного сообщения с Беларусью из-за наплыва мигрантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF FM.

Детали

Власти Польши думают закрыть новые пограничные переходы на польско-белорусской границе. Кроме того, хотят заблокировать транзитное железнодорожное сообщение с Беларусью.

"Они (белорусская сторона) прекрасно знают, что мы можем вот-вот закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение", — отметил министр.

"Беларусь — важное транзитное государство", — напомнил он, подчеркнув, что Польша знает, насколько этот маршрут важен, в частности, для транспортировки товаров из Китая.

Напомним

В мае этого года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 13 ноября около 100 мигрантов пыталась прорваться на территорию Польши.