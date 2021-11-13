Протестующие против переворота в Судане вышли на митинг

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Суданские силы безопасности в субботу применили слезоточивый газ против демонстрантов, когда тысячи людей вышли на митинг по всей стране, через два дня после того, как военные пытались сформировать новый правящий совет. Об этом информирует УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Продемократические протесты прошли почти через три недели после того, как генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сверг правительство, задержал гражданское руководство и объявил чрезвычайное положение.

"Десятки людей собрались и начали скандировать против военного правления и двинулись дальше, чтобы встретиться с другими митингами", - сказал один из участников протеста.

Несмотря на проблемы с интернетом, сотни людей также собрались в городе Омдурман, где полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом, сообщили свидетели и корреспондент AFP.

По словам свидетелей, силы безопасности применили слезоточивый газ на нескольких митингах в Хартуме, а затем "преследовали протестующих".

Другие демонстрации вспыхнули в городе Вад-Мадани на юге, а также в городе Порт-Судан и штате Кассала на востоке.

Протесты прошли, несмотря на значительное присутствие военных, полиции и военизированных формирований в Хартуме, где были перекрыты мосты, которые соединяют столицу с соседними городами, передают корреспонденты AFP.

Контекст

ООН призвала силы безопасности воздержаться от насилия, в результате которого после переворота уже погибли по меньшей мере 15 человек.

Субботние демонстрации в основном были организованы неформальными группами, известными как "комитеты сопротивления", которые возникли во время демонстраций против Башира 2019 года.

Комитеты призвали к многочисленным протестам после переворота и мобилизовали толпу с помощью текстовых сообщений, поскольку в Судане в значительной степени остается отключенным Интернет с периодическими проблемами с мобильной связью.

Дополнение

Захват власти военными, 25 октября, вызвало широкое международное осуждение, как и смертельный разгон уличных демонстраций людей, которые требовали восстановить демократический переход в стране.

Любые надежды демонстрантов на то, что военные отступят, были разрушены в четверг, когда Бурхан назвал себя председателем нового правящего Суверенного совета, который исключает основной гражданский блок страны, что вызвало еще большее осуждение со стороны Запада.

В пятницу военные деятели и новые гражданские члены нового правящего совета приняли присягу перед Бурханом.

ООН раскритиковала последний "односторонний" шаг вооруженных сил, тогда как западные страны заявили, что он "затрудняет усилия, направленные на возвращение демократического перехода Судана на правильный путь".

Бурхан настаивает на том, что военные действия 25 октября "не были переворотом", а толчком к "исправлению переходного курса".