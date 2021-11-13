На западе Кабула взорвали автомобиль, есть погибший и раненые

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В районе Дашти-Барч в западной части Кабула взорвался автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aamaj News.

Детали

В результате взрыва погиб один человек. Двое получили ранения.

По предварительным данным, это был тунисский автомобиль, на который прикрепили магнитную мину.

Сейчас идет расследование, устанавливают детали происшествия.

Напомним

12 ноября примерно в 13:30 (по местному времени) в мечети города Джелалабад, расположенного на востоке Афганистана, во время молитвы произошел взрыв. Погибло три человека, пострадало 15.

Добавим

После того, как талибы захватили Афганистан в августе этого года, количество нападений боевиков группировки “Исламское государство” выросло. Этот рост, вероятно, обусловлен конфликтом между двумя экстремистскими организациями.

ИГ сохраняет значительное присутствие в восточной провинции Нангархар и считает талибов своим врагом.