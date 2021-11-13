Bellingcat обещает выпустить расследование в отношении вагнеровцев в понедельник

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Расследователи Bellingcat пообещали в понедельник выпустить расследование в отношении вагнеровцев. Об этом они написали в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

"В начале следующей недели будет опубликовано наш долгожданный доклад "Вагнергейта", в котором будет предоставлено детали того, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года", - говорится в сообщении.

Контекст

29 июля 2020 года белорусские правоохранительные органы задержали 33 человека. Некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Имена многих задержанных есть в списке сайта “Миротворец”. Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации.

В ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и главе ОПУ Ермаку” произошла "утечка информации”, о которой "узнали белорусские спецслужбы".

В Службе безопасности Украины опровергли участие СБУ в так называемой “вагнеровской спецоперации”, и назвали их обычным фейком.

Журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал выпуск расследования о “вагнеровцах” после лета. Он назвал ситуацию “прецедентом”, ведь украинские спецслужбы фактически сделали “посмешище” с российской разведки, а теперь такое событие, по его словам, украинская власть умалчивает.