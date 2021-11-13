В Японии появится первый в мире транспорт-трансформер

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В следующем месяце в японском регионе Сикоку будет курсировать первый в мире общественный транспорт, который сможет быть и автобусом, и поездом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo News.

Детали

Автобус-поезд (DMV) будет ездить по 50-километровому маршруту, который соединяет город Кайо в префектуре Токусима и город Мурото в префектуре Коти.

Всего будет работать три транспортных средства-трансформера. В каждом из них можно перевозить до 23 пассажиров.

DMV нужно заправлять дизелем. Из автобуса в поезд он превращается примерно за 15 минут.

Местные власти надеются, что транспортное средство станет туристическим объектом и поможет стабилизировать экономику, которая пострадала из-за коронавируса.

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