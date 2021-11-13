Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов комплекса "Искандер"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Беларусь хотела бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", заявил самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко в интервью журналу "Национальная оборона", передает УНН.

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"Мне надо несколько дивизионов на Западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия), потому что наш "Полонез" - до 300 километров", - заявил Лукашенко в интервью.

Детали

Лукашенко также напомнил, что на учениях "Запад-2021" были осуществлены пуски ракет.

"Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ"", - добавил Лукашенко.

Белорусскую армию он охарактеризовал как "хорошую", подготовленную" и "неплохо вооруженную". Также Лукашенко предположил, как на территории Беларуси могли бы развиваться военные действия.

"У нас лесно-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле, - заявил Лукашенко. - Ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси - мы к этому готовы".

Добавим

Совместные стратегические учения "Запад-2021", которые проходили на пяти полигонах в Беларуси и девяти в России с участием 200 тысяч военных и 760 единиц боевой техники, закончились 16 сентября.