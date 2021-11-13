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Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов комплекса "Искандер"

Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов комплекса "Искандер"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Беларусь хотела бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", заявил самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко в интервью журналу "Национальная оборона", передает УНН.

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"Мне надо несколько дивизионов на Западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия), потому что наш "Полонез" - до 300 километров", - заявил Лукашенко в интервью.

Детали

Лукашенко также напомнил, что на учениях "Запад-2021" были осуществлены пуски ракет.

"Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ"", - добавил Лукашенко.

Белорусскую армию он охарактеризовал как "хорошую", подготовленную" и "неплохо вооруженную". Также Лукашенко предположил, как на территории Беларуси могли бы развиваться военные действия.

"У нас лесно-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле, - заявил Лукашенко. - Ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси - мы к этому готовы".

Добавим

Совместные стратегические учения "Запад-2021", которые проходили на пяти полигонах в Беларуси и девяти в России с участием 200 тысяч военных и 760 единиц боевой техники, закончились 16 сентября.

Источник: УНН
Теги: Россия, Беларусь, Искандер
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