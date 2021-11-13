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Телескоп Hubble сфотографировал формирование новой звезды

Телескоп Hubble сфотографировал формирование новой звезды

фотогалерея

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Телескоп Hubble, сфотографировал часть туманности IC 2631. Она расположена в созвездии Хамелеон. Об этом информирует УНН со ссылкой на NASA.

Детали

Туманность IC 2631 содержит протозвезду (объект находится на промежуточном этапе звездной эволюции - от стадии газопылевого облака, до самой звезды). Со временем она соберет достаточно веществ, чтобы начать ядерный синтез для дальнейшего излучения собственной энергии и света.

Отмечается, что астрономы наблюдали за туманностью при поиске дисков из газа и пыли, которые расположены рядом с молодыми звездами. Такие диски могут образовывать целые планеты.

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Источник: УНН
Теги: NASA
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