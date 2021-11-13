Правительство уволило руководителя “Гарпока” и остановило выплату долгов “зеленым” инвесторам

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Кабинет министров уволил руководителя государственного предприятия “Гарантированный покупатель” Константина Петриковца. По его словам, из-за его отказа остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт госпредприятия.

Детали

“Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу, 13 ноября, чтобы уволить меня с должности директора ГП“Гарантированный покупатель". Это исключительно политическое решение. Я буду оспаривать его в законном порядке и отстаивать свою деловую репутацию, профессиональную честь и достоинство”, — цитирует пресс-служба слова Петриковца.

Также он отметил, что причиной его увольнения стал отказ выполнять незаконные указания представителей правительства относительно расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников”.

"Госпредприятие в соответствии с законом направило 19,3 млрд гривен средств от НЭК "Укрэнерго" на погашение задолженности перед производителями. Так требует закон и никакие попытки политического давления, телефонные звонки и угрозы не заставят государственное предприятие отступить от норм закона и использовать эти средства как заблагорассудится политикам”, — сообщили в компании.

По информации межфракционного депутатского объединения “Чистая энергия — здоровая окружающая среда", после увольнения Петриковца, Кабмин через подконтрольный ему Ощадбанк заблокировал расчеты с "зелеными" инвесторами.