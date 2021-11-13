Состояние здоровья Саакашвили значительно ухудшилось, возле тюрьмы дежурит реанимобиль

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили очень ухудшилось состояние здоровья. Его должны срочно отправить из тюрьмы в реанимацию. Об этом сообщила жена политика, депутат Верховной рады Елизавета Ясько в Facebook, пишет УНН.

Детали

“Врач Михаила Николоз Кипшидзе находится внутри и пока заявил лишь это: “время истекает, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту с каждым днем становится все хуже. Решением будет его смерть, другого в медицине нет", - написала Ясько.

Напомним

В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили — демонстранты требуют его госпитализации в городскую поликлинику.