Пошла кровь из носа: в Тернопольской области загадочно умер одномесячный ребенок

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В поселке Козова Тернопольской области внезапно умер месячное младенца. У ребенка из носа пошла кровь, медики, прибывшие на вызов, не смогли спасти малыша. Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области, пишет УНН.

Детали

Родители ребенка рассказали правоохранителям, что вечером их одномесячному сыну внезапно стало плохо, из носа начала идти кровь. Они сразу вызвали скорую медицинскую помощь. Медики, прибывшие на вызов, не успели спасти новорожденного.

При осмотре на теле ребенка признаков насилия не было обнаружено. Соседи родителей покойного мальчика рассказали, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная.

Окончательную причину смерти установит экспертиза. В полиции продолжается расследование.

Напомним

В Англии через редкое пищевое расстройство ребенок ест свои подгузники, бумагу и даже мебель.