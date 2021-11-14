Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
9690

Пошла кровь из носа: в Тернопольской области загадочно умер одномесячный ребенок

Пошла кровь из носа: в Тернопольской области загадочно умер одномесячный ребенок

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В поселке Козова Тернопольской области внезапно умер месячное младенца. У ребенка из носа пошла кровь, медики, прибывшие на вызов, не смогли спасти малыша. Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области, пишет УНН.

Детали

Родители ребенка рассказали правоохранителям, что вечером их одномесячному сыну внезапно стало плохо, из носа начала идти кровь. Они сразу вызвали скорую медицинскую помощь. Медики, прибывшие на вызов, не успели спасти новорожденного.

При осмотре на теле ребенка признаков насилия не было обнаружено. Соседи родителей покойного мальчика рассказали, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная.

Окончательную причину смерти установит экспертиза. В полиции продолжается расследование.

Напомним

В Англии через редкое пищевое расстройство ребенок ест свои подгузники, бумагу и даже мебель.

Источник: УНН
Теги: Тернополь и Тернопольская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.