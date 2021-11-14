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Новости: Экономика
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За год в Украине подорожали алкоголь и сигареты

За год в Украине подорожали алкоголь и сигареты

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В течение года с октября 2020 по октябрь 2021 года подорожали все виды алкоголя и табачной продукции. Сообщает УНН со ссылкой на данные Госстата.

За год подорожали:

- пиво отечественного производства в среднем на 7,2% (до 18,94 грн за 0,5 л);
- водка - на 1,8% (до 94,11 грн за 0,5 л);
- вина столовые - на 4,0% (до 69,61 грн за 0,75 л).

Сигареты с фильтром отечественных марок в октябре этого года в среднем продавались по 50,02 грн за пачку (20 шт.) — На 19,2% дороже, чем годом ранее, без фильтра - по 44,77 грн за пачку (дороже на 18,8%).

После роста в течение семи месяцев подряд в октябре инфляция начала снижаться и составляет 10,9% в годовом измерении.

Напомним

С октября 2020 по октябрь 2021 года в Украине подорожали все продукты животного происхождения.

Источник: УНН
Теги: цены
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