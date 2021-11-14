Хакер взломал почтовый сервер ФБР и атаковал спамом более 100 тысяч человек

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Хакер взломал почтовый сервер Федеральной службы безопасности США и разослал спам-письма по меньшей мере 100 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Известно, что текст письма содержал несвязное предупреждение, в котором упоминались эксперт по кибербезопасности Винни Троя и киберпреступная группировка The Dark Overlord. Ранее, в январе, компания Troy, Night Lion Security, опубликовала исследование The Dark Overlord.

В авторстве письма указана группа по выявлению и анализу киберугроз Министерства внутренней безопасности США, которая не существует уже по меньшей мере два года.

В ФБР сообщили, что “знают об инциденте”, а “поврежденное оборудование было отключено после выявления проблемы”.

Мотивы хакера остаются неизвестны.

Напомним

Хакеры совершили атаку на девять организаций, в том числе в США.