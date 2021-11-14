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Польша намерена отгородиться от Беларуси пятиметровой стеной

Польша намерена отгородиться от Беларуси пятиметровой стеной

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Польша к концу первой половины 2022 года хочет значительно укрепить границу с Беларусью, построив там пятиметровую стену за 350 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В августе Польша уже начала строить барьер с колючей проволокой, чтобы не допустить нелегальных мигрантов из Беларуси.

Новый план предусматривает строительство стены, установку камер и датчиков. Решение парламента позволяет строить без публичных тендеров и в случае необходимости экспроприировать частную собственность в обмен на компенсацию.

“Мы хотим, чтобы ограждение было установлено до конца первого полугодия 2022 года, это будет сооружение длиной 180 км, высотой 5,5 м, там будут использованы современные решения”, — сказал в эфире Польского радио глава польского МВД Мариуш Каминский.

По словам министра, сейчас границу с Беларусью охраняют 13 тыс. Военнослужащих, 4,5 тыс. Пограничников и две тысячи полицейских.

“Нас постоянно провоцируют, но наши службы хорошо подготовлены”, — отметил Каминский.

Он также сообщил, что “лагерь мигрантов у границы разрастается и находится под контролем белорусских служб, которые доставляют необходимые материалы”.

Напомним

Для мигрантов строят лагерь на белорусско-польской границе.

Источник: УНН
Теги: граница, Польша, Беларусь
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