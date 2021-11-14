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Новости: Криминал и ЧП
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Протесты в Судане: убиты по меньшей мере пять человек

Протесты в Судане: убиты по меньшей мере пять человек

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В столице Судана Хартуме и других городах прошли протесты, направленные против военного переворота. В результате разгона протестов военными погибли 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Судане люди вышли на протесты после того, как военные захватили власть, объявили о новую правящую совет, что исключает гражданскую коалицию. Военные начали разгонять протестующих, как только те начали собираться.

По словам очевидцев, они применили слезоточивый газ и преследовали демонстрантов по переулкам, чтобы помешать им добраться до центральных мест встречи.

Сообщается, что большинство протестующих разошлись по собственной инициативе на западе, хотя слезоточивый газ и стрельба продолжались примерно до 20:00 в Северном Хартуме. По оценкам очевидцев, число протестующих в Хартуме исчисляется десятками тысяч, а в других городах наблюдается большое скопление людей, в результате чего общее количество людей по всей стране достигает сотен тысяч.

Центральный Комитет Суданских врачей, который связан с протестным движением, заявил, что демонстрации в Хартуме “подвергались чрезмерным репрессиям с использованием всех форм силу, включая боевые патроны”.

В Хартуме, Омдурман и северном Хартуме четыре человека были убиты боевым огнем и один задохнулся от слезоточивого газа. Доступ к больницам затруднен, поскольку военные штурмовали больницу Аль-Арбаин в Омдурмане, избивая медицинский персонал и арестовывая раненых протестующих.

Медик сообщил изданию, что примерно 29 человек были ранены, у некоторых протестующих серьезные травмы.

Напомним

Четверо министров, а также чиновники высокого ранга из штата Хартум арестованы в Судане.

Источник: УНН
Теги: протесты, Судан
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