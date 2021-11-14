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В больницах Киева и восьми областей перегружены COVID-койки с кислородом

В больницах Киева и восьми областей перегружены COVID-койки с кислородом

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Высокую загруженность коек с кислородом из-за роста случаев COVID-19 фиксируют в больницах в Киеве и восьми областях Украины, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемиологической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

В целом в Украине показатель загруженности коек с кислородом составляет 62,8%. Норма для "зеленой" зоны меньше чем 65%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

По состоянию на 13 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:

  • город Киев — 70,7%
  • Донецкая область — 76,3%
  • Ивано-Франковская область — 70,1%
  • Львовская область — 66,7%
  • Николаевская область — 71,2%
  • Одесская область — 67,6%
  • Ровенская область — 67,7%
  • Сумская область — 73,0%
  • Хмельницкая область — 65,4%

Дополнение

Сейчас в “красной” зоне уже находится 18 регионов Украины: город Киев, Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов
  • проведение массовых мероприятий

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей учреждений (мероприятий) будет вакцинировано.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, больницы, Коронавирус
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