В больницах Киева и восьми областей перегружены COVID-койки с кислородом
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Высокую загруженность коек с кислородом из-за роста случаев COVID-19 фиксируют в больницах в Киеве и восьми областях Украины, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемиологической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
В целом в Украине показатель загруженности коек с кислородом составляет 62,8%. Норма для "зеленой" зоны меньше чем 65%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
По состоянию на 13 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:
- город Киев — 70,7%
- Донецкая область — 76,3%
- Ивано-Франковская область — 70,1%
- Львовская область — 66,7%
- Николаевская область — 71,2%
- Одесская область — 67,6%
- Ровенская область — 67,7%
- Сумская область — 73,0%
- Хмельницкая область — 65,4%
Дополнение
Сейчас в “красной” зоне уже находится 18 регионов Украины: город Киев, Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
- работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов
- проведение массовых мероприятий
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей учреждений (мероприятий) будет вакцинировано.